بعد قفزة كبيرة في سعر الذهب عالميا.. هل يرتفع بمصر؟ الشعبة تجيب

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب عالميا ليصل سعر الأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 2544 دولار في منتصف اليوم، وذلك بعد أن حقق صباح اليوم 2530 دولار للأوقية، بعد فترة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال الأيام السابقة.

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا شك أن ارتفاع السعر العالمي أثر بدوره على سعر الذهب في السوق المحلي حيث وصل سعر جرام 21 إلى 3435 جنيها، بينما وصل سعر عيار ٢٤ إلى 3925 جنيها للجرام مع نهاية تعاملات اليوم، بارتفاع نحو 50 جنيها على مدار اليوم.

وبحسب بيان لشعبة الذهب اليوم الخميس، استقر سعر الذهب عند أعلى سعر له وهو 2520 دولار للأوقية صباح أمس الأربعاء، ليعود للهبوط في نهاية تعاملات أمس إلى 2506 دولار للأوقية.

وأرجع ميلاد، ارتفاع سعر الذهب عالميا، إلى خفض المركزي الأوروبي لسعر الفائدة على اليورو بمقدار ٢٥ نقطة أساسية، وهو ما يتفق مع التوقعات ويتماشى في نفس الوقت مع توجهات الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة على الدولار خلال الشهر الجاري وفقا لتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي نهاية شهر أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سعر الدولار بعد صدور تقرير تضخم المنتجين وبيانات التوظيف بالولايات المتحدة الأميركية، حيث أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي، بحسب بيان الشعبة العامة للذهب.

كما جاءت بيانات التوظيف معلنة عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع الأول من سبتمبر، وكان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا، بحسب البيان.