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تشغيل 1500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية في إجازة "المولد النبوي الشريف"

07:17 م الخميس 12 سبتمبر 2024

عبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

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كتب - علاء حجاج:

قال عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل عملية صرف معاش تكافل وكرامة بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل 1500 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية خلال إجازة المولد النبوي الشريف يوم "الأحد القادم “على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً؛ وذلك تسهيلًا على أرباب معاشات تكافل وكرامة وتأدية جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية.

أوضح علوان، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ، وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين - إن وجدت -، بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.

الهيئة القومية للبريد معاش تكافل وكرامة مكاتب البريد إجازة المولد النبوي الشريف
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