البترول: "أنربك" تُنتج 1.9 مليون طن بنزين عالى الأوكتين 92 و95 في العام المالي الماضي

كتب- أحمد والي:

قال المهندس سيد الراوي، رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، إن الشركة أنتجت من البنزين عالي الأوكتين بنوعيه 92 و 95 نحو 1.9 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذا المنتج الحيوي خلال 20223-2024 .



وأوضح خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة "أنربك" عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024، أن التحسن الملموس في المؤشرات المالية من خلال تحسن الإيرادات والجهود المبذولة لخفض التكاليف.



وفق بيان من الوزارة اليوم، شهد اللقاء عرض مشروع استغلال فائض الهيدروجين كوقود بالغلايات والذي تنفذه أنربك بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي والذي يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 57 ألف طن سنوياً ، كما يؤدى إلى توفير استهلاك 31 ألف طن من الغاز الطبيعي والذي يمكن استخدامه في العديد من الأنشطة الأخرى.

كما عُرض خلال اللقاء، مشروع زيادة الطاقة التخزينية بإنشاء مستودع جديد بسعة 10 آلاف طن لتداول وتخزين المنتجات بالإضافة إلى ما يلزم من مرافق وتسهيلات وذلك في إطار الحرص على تنويع مصادر التغذية للحفاظ على طاقتها الإنتاجية.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الدور التي تلعبه مصافي التكرير في توفير إمدادات الوقود للسوق المحلي واستدامة الاستقرار في سوق المنتجات البترولية.

وشدد الوزير بالالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتشغيل الآمن بما يحافظ على العاملين ويسهم فى استدامة الأعمال .

حضر أعمال الجمعية الدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وأحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات ومحمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق ومحمد راغب، وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.