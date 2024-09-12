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فتنس برايم تتقدم بعرض للمشاركة في إنشاء نادي رياضي بتكلفة استثمارية 175 مليون جنيه

11:30 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

شركة فتنس برايم للأندية الصحية

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كتبت – أمنية عاصم :

أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية تقدمها بعرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للمشاركة في إنشاء نادي رياضي على قطعة أرض بمساحة 25 فدانا بالحي الثالث بمدينة هليوبوليس الجديدة.

ووفق البيان المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 175 مليون جنيه بالمشاركة بنسبة 43% لصالح شركة فيتنس برايم للأندية الصحية مقابل نسبة 57% لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأوضح الإفصاح، أن الشركة تعتزم تمويل المشروع بشكل ذاتي ، مضيفة أنها قد تلجأ لبعض طرق التمويل الأخرى إذا تطلب الأمر.

وتابعت الشركة، أنه جاري دراسة العرض من قِبل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وموافاتها حال قبولها العرض.

شركة فتنس برايم للأندية الصحية إنشاء نادي رياضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
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