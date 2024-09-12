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تعرف على سعر الذهب في مصر ببداية التعاملات الصباحية يوم الخميس

10:27 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت– أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات الصباحية، عند نفس مستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2260 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2906 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 24 عند 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2519 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، زاد بنسبة 0.33%، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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