مساعد وزير المالية يكشف نظام المقاصة لتسديد الضرائب دون عوائق

كتبت -داليا الظنيني:

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن النظام الضريبي الجديد يقوم على الثقة بين النظام والممولين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.

وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائب نهائيا على بعض المشروعات.

وأشار إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 سيكون الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.

وأوضح أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، مؤكدا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.

وأكد أن المقاصة المركزية تتلخص في أن بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت له مستحقات في هيئات أخرى، وفي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى.

واستطرد أن مصلحة الضرائب، أصبحت متميزة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المملوين، مشيرا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.

وتابع: إن الهدف الأهم في مصلحة الضرائب، هو بناء الثقة بين الممول والمصلحة، وتشجيع الممولين على الاستثمار بمصر، موضحا أن أسعار الضرائب في مصر أقل من المتوسط عالميا.