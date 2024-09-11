إعلان

BBC

مساعد وزير المالية يكشف نظام المقاصة لتسديد الضرائب دون عوائق

09:52 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن النظام الضريبي الجديد يقوم على الثقة بين النظام والممولين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.

وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائب نهائيا على بعض المشروعات.

وأشار إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 سيكون الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.

وأوضح أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، مؤكدا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.

وأكد أن المقاصة المركزية تتلخص في أن بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت له مستحقات في هيئات أخرى، وفي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى.

واستطرد أن مصلحة الضرائب، أصبحت متميزة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المملوين، مشيرا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.

وتابع: إن الهدف الأهم في مصلحة الضرائب، هو بناء الثقة بين الممول والمصلحة، وتشجيع الممولين على الاستثمار بمصر، موضحا أن أسعار الضرائب في مصر أقل من المتوسط عالميا.

رامي يوسف مساعد وزير المالية نظام المقاصة لتسديد الضرائب دعم ومساندة الممول في مصر رامي يوسف ببرنامج على مسئوليتي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تغطية محدثة.. وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر (صور وفيديو)
عودة تنظيم رحلات العمرة برا وبحرا
أمريكا تعلن تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار