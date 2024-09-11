متحدث البترول يحسم الجدل حول عودة تخفيف أحمال الكهرباءالفترة المقبلة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، مستجدات استقبال شحنات غاز مسال جديدة من الخارج من أجل تغذية شبكة الكهرباء المصرية لعدم العودة إلى تخفيف الأحمال من جديد.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هناك شحنات غاز مسال جديدة قادمة إلى مصر، حيث رفعت الشركة القابضة للغازات شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 شحنة إلى 32 شحنة غاز مسال.

وتابع: يتم تحويل الغاز المسال المستورد من الخارج، إلى غاز وضخه في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء، حيث يوجد لدينا سفينة في شرم الشيخ يتم بها تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخهم في الشبكة القومية للغاز المصرية بشكل مستمر.

وحول تعليقه عن إمكانية العودة إلى انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، رد متحدث البترول قائلاً: لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي لأنها تخضع لمعايير فنية، ولا يوجد لدينا عجز حاليًا في احتياجاتنا من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء.

وأوضح أن هناك مناقشات ومباحثات جارية خلال الفترة الحالية مع دولة قبرص بشأن الغاز، حيث يوجد هناك اتفاق مسبق بشأن عمل خط أنابيب حتى بورسعيد لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة من أجل التصدير أو شراءه، ويتم التجهيز لبرامج جديدة للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.