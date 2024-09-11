ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء

كتبت - أمنية عاصم :

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.27% عند مستوى 30485 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% و صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة0.81%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 33.21 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 40.74 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 73.96 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.89% عند مستوى 30104.35 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.





