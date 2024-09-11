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حديد عز تعلق على بدء تحقيقات المفوضية الأوروبية حول شكوى الإغراق

02:29 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

شركة حديد عز

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علقت شركة حديد على بدء تحقيقات المفوضية الأوروبية التى جاءت بناءً على شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية.

وأكدت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، التزامها بالتجارة العادلة وامتثالها الكامل لمبادئ التجارة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت الشركة أن الإتحاد الأوروبي بلا شك يشكل سوقًا رئيسيًا لصادرات شركة حديد عز من الصلب المسطح.

وأكدت أنها ستتعاون بشكل كامل مع هيئة التحقيق التابعة للإتحاد الأوروبي وستقدم كافة البيانات المطلوبة وستقدم دفاعاتها وحججها لحماية مصالحها ومصالح الصناعة المصرية.

كانت رابطة الصلب الأوروبية قدمت شكوى للمفوضية الأوروبية بشأن فرض رسوم إغراق على واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب المسطح المدرفل على الساخن من مصر والهند واليابان وفيتنام، ويعتبر شركة حديد عز ب المصدر المصري الوحيد للاتحاد الأوروبي.

المفوضية الأوروبية شركة حديد عز رابطة الصلب الأوروبية
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