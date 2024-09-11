زيادة البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

زادت بعض أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات أمس من أبرزها السمك البلطي والسبيط والكاليماري والكابوريا والجمبري الصغير والبوري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و81 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و180 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 430 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 190 و390 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و160 جنيها، بارتفاع 60 جنيها.





