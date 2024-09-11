سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-9-2024 مع بداية التعاملات

كتب- محمد فتحي:

ارتفع سعر الذهب، اليوم الأربعاء 11-9-2024، في مصر مع بداية التعاملات، عند مستواه في بداية تعاملات اليوم.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3874 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3390جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2906 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلع 2260 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1614جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 120490جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 27120 جنيه.

يذكر أن سعر الذهب، استقر أمس الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في بداية تعاملات أمس.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2497 دولارا للأونصة، "الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24"، مع نهاية تعاملات الجمعة، بانخفاض 19.35 دولار بنسبة 0.77% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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