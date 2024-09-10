خبراء: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يدعم زيادة السيولة ويجذب الاستثمار

كتبت- أمنية عاصم:

يشهد السوق المحلي حالة من التكهنات حول إمكانية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية حيث يطلع سوق الأوراق المالية لإلغائها؛ نظرًا لما تحمله من عبء مالي على المستثمرين، حيث يرى البعض، أن إلغاءها بشكل حاسم يساهم في تنشيط السوق المحلي من خلال جذب مستثمرين وزيادة السيولة وحجم التداولات.

وشهدت البورصة المصرية خلال 11 عاما ماضية خلافات بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً، وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها.

ووفق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

قالت نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال، أن التحدث حول إمكانية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيؤثر بشكل إيجابي على سوق الأوراق المالية؛ نظرًا لأننا خلال السنوات الماضية شهدنا أحاديث كثيرة حول تطبيقها بين الآونة والأخرى بما ينعكس صده السلبي على البورصة المصرية.

واتفق معها، حسام الغايش، خبير أسواق المال، قائلا: إن صدور قرار بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يساهم في تشجيع المستثمر المحلي سواء أفراد أو مؤسسات على دخول البورصة المحلية؛ بما يدعم زيادة أحجام السيولة وبالتبعية زيادة حجم التداولات.

وأوضحت نجلاء، أن الإعلان عن دراسة الحكومة إمكانية إلغاء الضريبة حاليًا سيكون له تأثير محدود على أداء البورصة المصرية؛ يرجع ذلك لتأثر البورصة المحلية بـالتراجعات العالمية للبورصات خلال الأيام الماضية

وذكرت نجلاء أن التراجعات العالمية جاء مدفوعه بالتقارير الخاصة بالبطالة وغيرها من المؤشرات التي تأثرت بالانتخابات الأمريكية، وتابعت أن تلك التحديات ذات تأثير أكبر على أداء البورصة المصرية خاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية غير مفعله.

وأوضح الغايش، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت ستطبق على المستثمر المحلي وليس الأجنبي أو العربي إلا أنها كانت ستؤثر على المستثمرين الأجانب بشكل غير مباشر؛ نظرًا أن إلغاءها سيساهم في تنشيط السوق المحلي بما يعمل على جذب المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الأسواق النشطة خاصة أننا نعد من الأسواق المالية الناشئة.

وأكد الغايش، أن تقليل التكلفة من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تساهم في تشجيع المستثمرين، مضيفًا أن تطبيق تلك الضريبة في البورصات العالمية نظرًا لحجم التنفيذات الضخمة والتى تحقق حجم مكاسب كبير إلا أن في البورصات الناشئة لا يتناسب معها تطبيق مثل تلك الضريبة.