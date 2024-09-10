إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر

03:11 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3866 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3889 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3400 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2914 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27200 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر الذهب المعلن بموقع البورصة سعر جرام الذهب السعر الاسترشادي للذهب سعر الأوقية بالبورصات العالمية سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تحليل مخدرات عشوائي وتسجيل صوتي..إجراءات سلامة جديدة من أوبر

إعلان

إعلان

الإعلان عن المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات والكافيهات
غدًا.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن الضرائب
القبض على سعد الصغير فور عودته من أمريكا
بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا
موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة