بقيمة 2.5 مليار دولار.. "أنجلو جولد" تستحوذ على منجم السكري

كتب- أحمد والي:

وافقت "أنجلو جولد أشانتي"، اليوم الثلاثاء، على شراء شركة "سنتامين" في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني أي نحو2.5 مليار دولار، مع فرض "أنجلو جولد" سيطرتها على منجم السكري في مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، التي تشجع المنتجين على السعي إلى التوسع، بحسب "بلومبرج الشرق"

وينظر إلى منجم السكري منذ فترة طويلة على أنه أحد أفضل مناجم الذهب في العالم، والذي لا يمتلكه أي من كبار المنتجين، رغم مواجهته لتحديات تشغيلية وسياسية منذ الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتعد صفقة "سنتامين" أحدث علامة على أن كبار منتجي الذهب يتطلعون إلى الاستحواذ على منافسين أصغر حجماً مع تداول الأونصة بالقرب من مستوى قياسي. وخلال الشهر الماضي، وافقت شركة "جولد فيلدز" على شراء "أوسيسكو ماينينج" الكندية في صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وضم منجم السكري إلى أصول "أنجلو جولد" -والتي تمتد من أستراليا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية- سيؤدي لإضافة حوالي 450 ألف أونصة إلى إنتاجها، ما يرفع حجم إنتاجها السنوي إلى أكثر من 3 ملايين أونصة.

كما تساهم صفقة الاستحواذ في استمرار تقدم "أنجلو جولد" في الابتعاد عن جنوب إفريقيا، بعد بيع منجمها الأخير في البلاد في عام 2020. منذ ذلك الحين، قامت الشركة، التي انبثقت عن إمبراطورية التعدين التي أنشأها إرنست أوبنهايمر، بنقل مقرها الرئيسي إلى دنفر وإدراجها الأساسي إلى نيويورك.

وبمجرد إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو "أنجلو جولد" نحو 83.6% من الشركة، بينما سيمتلك مستثمرو "سنتامين" نحو 16.4% من رأس المال.