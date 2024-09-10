الظاهر: مساندة تصديرية من"ايتيدا" للشركات المصرية بقيمة 90 مليون جنيه

كتب - علاء حجاج:

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات منتدى Tech Invest في نسخته الخامسة الذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد طلعت في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن التعاون ممتد بين الهيئة والشعبة لما يقرب من 20 عاماً، وأشاد بدورها في توطين التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي.

وسلط الظاهر الضوء على برنامج المساندة التصديرية "Export IT"، الذي تنفذه الهيئة بهدف دعم شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في زيادة صادراتها خلال عام 2022، حيث تم تقديم دعم إلى 169 شركة عن صادرات 2022 بقيمة 90 مليون جنيه. وتسعى ايتيدا لدعم المزيد من الشركات وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما في ذلك تقديم مساعدات إضافية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات العاملة في المحافظات خارج القاهرة.

قال إن مصر شهدت تطوراً كبيراً في توطين الصناعات التكنولوجية، حيث تم اجتذاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر.

وكشف عن سعي الوزارة الآن لجذب المزيد من الشركات المتخصصة في الصناعات المغذية.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن منتدى Tech Invest5 ، يُعد منصة محورية تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستثمار، من أجل مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة.

اضاف إن الاتحاد العام للغرف التجارية يدرك جيدًا الدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي. إننا اليوم أمام فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل دفع عجلة التحول الرقمي، الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة.

قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن منتدى Tech Invest في نسخته الخامسة يهدف لتعزيز مسار التحول الرقمي ويدعم الاقتصاد المعرفي الذي أصبح أحد المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي.

وأشار أن المنتدى يهدف لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين مختلف قطاعات التكنولوجيا والاستثمار. يشرفنا في هذا المنتدى أن نحتفي بالإبداع والابتكار الذي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة، يعد هذا الحدث خطوة جديدة نحو المستقبل الرقمي المشرق الذي تطمح إليه مصر، ويؤكد التزام الجميع بتحقيق تطورات ملموسة في هذا المجال الحيوي.





