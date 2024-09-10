البترول: مباحثات مصرية أسترالية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين

كتب- أحمد والي:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير أكسل وابنهورست، سفير أستراليا، بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين، وموقف التعاون في مجالات البترول والغاز وجذب استثمارات الشركات الأسترالية في مجال التعدين المصري.

وأوضح الوزير، بحسب بيان أرسلته الوزارة اليوم الثلاثاء، في أن قطاع التعدين المصري، يشهد جهودا لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب استثمارات جديدة، واستقطاب المزيد من الشركات خاصة الشركات الأسترالية للتعدين التي نطمح لتواجدها بشكل قوي في مصر، في ظل ما تتمتع به من سمعة كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذه الصناعة عالميا.

وأشار بدوي، إلى أن منجم السكرى للذهب في مصر يعد نموذج عالمي متطور للاستثمار التعديني يمكن تكراره، مؤكدا على أهمية تطوير عقود الاستغلال التعدينية بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين وذلك امتداداً لما تم من تطوير في مجال عقود البحث والاستكشاف.

ودعا الوزير إلى تنظيم لقاء للمستثمرين والشركات الأسترالية، للوقوف على الفرص ومجالات ضخ الاستثمارات فى مصر بقطاع التعدين.

أكد السفير الأسترالي، على أهمية زيادة التعاون مع مصر، وخاصة في مجال التعدين والهيدروجين والطاقة الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات الأسترالية للتعدين تولي اهتماما بالاستثمار في مصر، وتتابع عن كثب ما يشهده هذا القطاع من تطوير وتحسين، وأنه التقى مؤخراً بالعديد من الشركات الأسترالية العاملة في التعدين والهيدروجين التي أعربت عن تطلعها للعمل مع مصر.

وشهد اللقاء تأكيد أهمية التعاون مع الجانب الأسترالي في بناء القدرات البشرية في مجال التعدين للاستفادة من خبرات أستراليا، وما يتيحه الجانب الأسترالي من برامج متقدمة فى هذا الصدد، وأشار المهندس كريم بدوى إلى أهمية بناء القدرات البشرية لمواكبة تطورات صناعة التعدين وجذب الاستثمار، مؤكداً سعي الوزارة لتوفير المزيد من البرامج المتقدمة لتطوير مهارات كوادر التعدين المصري.