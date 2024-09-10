“فوري” تستحوذ على 80% من مبنى “سفريكو” الإداري بالقرية الذكية

القاهرة - مصراوي

وقعت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اتفاقية مع شركة “سفريكو للإستثمار العقاري”، للاستحواذ على نسبة 80% من مبنى سفريكو الإداري بالقرية الذكية.

وأضافت الشركة أن “سفريكو للاستثمار” متخصصة في توفير مساحات بنائية إدارية.

وأوضحت الشركة، أن المبنى الإداري لا يمثل 10% من حقوق الملكية للشركة طبقًا لآخر القوائم المالية وبذلك لاينطبق عليها إعداد دراسة عن السعر العادل للأصول محل الشراء المعدة بواسطة مستشار مالي مستقل.

وتضاعفت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 685.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 324.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 2.29 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.44 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023.

وتضاعفت أرباح شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” 1.35 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 333.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 142 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.09 مليار جنيه، مقابل 675.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2023.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدم توزيع أرباح على المساهمين والاكتفاء بتوزيع حصة العاملين بالشركة عن العام الماضي، وترحيل باقي الأرباح المستحقة للمساهمين.



