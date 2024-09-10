"بالم هيلز" تستهدف ضخ استثمارات 22 مليار جنيه خلال 2025

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، إنها تنوي ضخ استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه خلال عام 2025 خاصة بالإنشاءات وذلك في مقابل 8.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أنه تعتزم إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالى على مساحة 150 فدان في الربع الأول من العام المقبل.

وأضافت الشركة، أنه بالنسبة للسوق السعودي أنها تدرس حاليًا بالشراكة مع مجموعة "دله البركة" بالسعودية العديد من الفرص الاستثمارية في جدة والرياض في مجالي التطوير العقاري والتعليم.

وتأسست شركة بالم هيلز للتعمير عام 2005، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2006، كما أنها مدرجة في بورصة لندن. متخصصة في التطوير العقاري وتملك الشركة واحدًا من أكبر بنوك الأراضي في مصر من خلال 29 مشروعًا في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر ولدى الشركة شركات تعمل في المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية.







