"الاستثمار والتجارة" تلتقي مع "الفطيم" الإماراتية لاستعراض مشروعاتها في مصر

كتبت- دينا خالد:

عقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، لاستعراض مشروعات المجموعة الحالية في السوق المصري والتوسعات الاستثمارية المستقبلية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، بحضور ضياء يحيى الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقارية في مصر، ومحمد طلبة رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وأكد الخطيب، على دور الوزارة في توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين وحرص الوزارة على توفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الخطيب، أنه جاري التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذه المشروعات.

وأشار الخطيب، إلى أن الوزارة ستعمل أيضا خلال المرحلة المقبلة على إتاحة المزيد من التيسيرات لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، ومن ثم زيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأشار وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، إلى أن مشروعات المجموعة تنمو بشكل كبير في مجالات الخدمات والعقارات وتجارة التجزئة، حيث تعمل المجموعة في 17 دولة، وتوفر نحو 42 ألف فرصة عمل منهم أكثر من 11 ألف من المصريين.

وأضاف الوفد أن مصر تعد ضمن أهم 3 دول على رأس الأولويات الاستثمارية للمجموعة، حيث تجاوزت استثمارات المجموعة نحو 2.5 مليار دولار وجاري العمل على توسعات جديدة بأنشطة المجموعة في السوق المصري.