التضخم الشهري في مصر يرتفع بنسبة 1.9% خلال أغسطس

كتبت- دينا خالد:

ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 1.9% خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 0.5% لشهر يوليو الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليسجل 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، في مقابل 226.7 نقطة خلال يوليو 2024.

وجاء ذلك على عكس ما توقعه محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن ينخفض التضخم في مصر للشهر سادس في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس إلى ارتفاع مجموعة من السلع جاءت على النحو التالي:

ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 14.3%.

ارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 14.9%.

ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 6.0%.

ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%.

ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%.

ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 2.8%.

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%.

ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 0.9%.

ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%.

ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.

ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.4%.

ارتفاع أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.2%.

ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 0.4%.

ارتفاع أسعار المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%).