كتبت- دينا خالد:

ارتفع معدل التضـخم السنوي الأساسي لإجمالي الجمهورية إلى 25.6% لشهر أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو.

ويعد هذا أول ارتفاع في معدل التضخم منذ 5 أشهر، أي منذ مارس الماضي.

وبحسب بيان للإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 28.1%، وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 32.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 21.1%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 17.5%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 34.7%،

وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 15.3%، وأسعار الفاكهة بنسبة 29.7%، وأسعار الخضروات بنسبة 44.2%، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 19.6%، وأسعار منتجات غذائية بنسبة 55.9%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة (32.5%)، وأسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (43.6%).

ويستهدف المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.