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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-9-2024 مع بداية التعاملات

04:41 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

استقر سعر الذهب، اليوم الثلاثاء 10-9-2024، في مصر مع بداية التعاملات، عند مستواه في بداية تعاملات اليوم.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3863 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3380 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2897 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلع 2253 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1610 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 120135 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 27040 جنيه.

يذكر أن سعر الذهب، استقر أمس الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في بداية تعاملات أمس، وذلك بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2497 دولارا للأونصة، "الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24"، مع نهاية تعاملات الجمعة، بانخفاض 19.35 دولار بنسبة 0.77% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (اضغط هنا)

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