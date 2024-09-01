إعلان

BBC

تنسيق مصري هندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين

04:36 م الأحد 01 سبتمبر 2024

تنسيق مصري هندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في الب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

اتفق حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أمارديب سينغ بهاتيا، نائب وزير التجارة والصناعة الهندية لشؤون الترويج، على ربط منصة الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، تضمن الاتفاق أيضا ربط منصة "ستارت آب إنديا" في الهند، لتبادل التجارب والخبرات وتسهيل عقد الشراكات بين رواد الأعمال في الجانبين، وذلك أثناء زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الهند في زيارة ترويجية للاستثمار في مصر.

وقال حسام هيبة أن مصر تمتلك نظام داعم لنمو الشركات الناشئة ما أهلها لتكون أكبر مستقبل للاستثمارات والشركات الاستثمارية في الشركات الناشئة، ومازالت محافظة على جاذبيتها كمستقبل لاستثمارات التعهيد offshoring بفضل العمالة المدربة ذات الأجور التنافسية، وقدرتها الاستثنائية على التعاون والتواصل مع الأسواق المجاورة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

واستعرض الرئيس التنفيذي الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقبال استثمارات الشركات الناشئة الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وخدمات الصحة وصناعة الدواء.

وقال أمارديب سينغ بهاتيا إن الشركات الهندية الناشئة تضع السوق المصري ضمن أولوياتها، مقترحاً تنظيم زيارات ترويجية إلى مصر للتعرف على القطاعات المستهدفة والحوافز الاستثمارية على أرض الواقع.

كما دعا أمارديب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في ملتقى الشركات الناشئة الهندية المُحدد عقده مارس المقبل.

حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار أمارديب سينغ بهاتيا الترويج
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل لأول مرة منذ 4 سنوات؟
* مسلم ومسيحي .. ملحمة في بني سويف للسيطرة على حريق المطرانية -صور