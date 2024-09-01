تنسيق مصري هندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين

كتبت- منال المصري:

اتفق حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أمارديب سينغ بهاتيا، نائب وزير التجارة والصناعة الهندية لشؤون الترويج، على ربط منصة الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، تضمن الاتفاق أيضا ربط منصة "ستارت آب إنديا" في الهند، لتبادل التجارب والخبرات وتسهيل عقد الشراكات بين رواد الأعمال في الجانبين، وذلك أثناء زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الهند في زيارة ترويجية للاستثمار في مصر.

وقال حسام هيبة أن مصر تمتلك نظام داعم لنمو الشركات الناشئة ما أهلها لتكون أكبر مستقبل للاستثمارات والشركات الاستثمارية في الشركات الناشئة، ومازالت محافظة على جاذبيتها كمستقبل لاستثمارات التعهيد offshoring بفضل العمالة المدربة ذات الأجور التنافسية، وقدرتها الاستثنائية على التعاون والتواصل مع الأسواق المجاورة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

واستعرض الرئيس التنفيذي الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقبال استثمارات الشركات الناشئة الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وخدمات الصحة وصناعة الدواء.

وقال أمارديب سينغ بهاتيا إن الشركات الهندية الناشئة تضع السوق المصري ضمن أولوياتها، مقترحاً تنظيم زيارات ترويجية إلى مصر للتعرف على القطاعات المستهدفة والحوافز الاستثمارية على أرض الواقع.

كما دعا أمارديب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في ملتقى الشركات الناشئة الهندية المُحدد عقده مارس المقبل.