وزارة التخطيط والتعاون تبحث مع المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين

كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مكسيم أوريشكين، المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في ضوء التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك، وفق بيان للوزارة اليوم، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام"، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، والذي اختتم أعماله أمس السبت.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا على مدار عقود، وتتجلى في الزيارات المتبادلة لقيادتي الدولتين، وتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في عام 2018، مشيدة بالعلاقات المصرية الروسية في مجال الطاقة.

وأوضحت المشاط أن الحكومة منفتحة على مختلف أوجه التعاون مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تطورت بشكل كبير من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تشجع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن انعقاد الدورة الرابعة عشر من اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال عام 2023.

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في إطار عضوية بنك التنمية الجديد NDB، الذي يستهدف تعزيز الجهود بين الدول النامية ودعم الاستثمار في البنية التحتية، فضلًا عن تخصيص 40% من تمويلات لمشروعات العمل المناخي، وفق البيان.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأدوات التي يمتلكها بنك التنمية الجديد لتحفيز جهود نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتوسع في حلول الأمن الغذائي والطاقة وتطوير البنية الأساسية في الدول الأعضاء.