تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع عقدا لتحديث أنظمة الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى

كتبت- منال المصري:

أعلن تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات مع شركتي Colas Rail وHitachi Rail توقيع عقدًا مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لتحديث أنظمة الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى.

وبحسب بيان للشركة اليوم، يمتد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى بطول 44 كيلومترًا، ويربط بين 35 محطة وينقل أكثر من 1.5 مليون شخص يوميًا إذ سيؤدي المشروع إلى زيادة كفاءة الخط والطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين مستويات السلامة والأداء.

وسيبدأ المشروع في أكتوبر 2024 وسيستمر لمدة 64 شهرًا، مع الحفاظ على استمرارية تشغيل الخط دون انقطاع، وستتولى شركة Colas Rail وشركة أوراسكوم للإنشاءات تحديث إمدادات وخطوط الطاقة الكهربائية والأنظمة الكهروميكانيكية في المحطات والإنفاق وعلى مسار السكك الحديدية، جنبًا إلى جنب مع الأعمال المدنية المرتبطة، وفق البيان.

بينما ستقوم شركةHitachi Rail بتحديث أنظمة الإشارات والتحكم والاتصالات.

وأوضح بيان الشركة أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 800 مليون يورو، وتمثل حصة أوراسكوم للإنشاءات 35% منها.

وسيتم توفير التمويل لهذا المشروع من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)

وبحسب البيان، يعزز هذا المشروع مكانة شركة أوراسكوم للإنشاءات كلاعب رئيسي في بناء وتطوير أنظمة خطوط المترو، والتي بدأت مع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في الثمانينيات من القرن الماضي، وصولاً إلى المشروعات الجديدة للمترو مثل الخط الرابع ومشروع المترو الإقليمي الجديد في محافظة الإسكندرية.

وأكدت الشركة أن هذا المشروع خطوة أخرى هامة تبرز قدرة الشركة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل، بما في ذلك مشروعات تحديث أنظمة خطوط المترو.

تضم مشروعات شركة أوراسكوم للإنشاءات الحالية والسابقة في قطاع النقل مجموعة واسعة من أنظمة النقل الحديثة والمستدامة، وتشمل مشروعات كبرى مثل السكك الحديدية فائقة السرعة والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي عبر أكثر من 3.8 كيلو متر في مصر والشرق الأوسط.