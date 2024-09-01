مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.42% عند مستوى 30903 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.92%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 101.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 74.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 26.9 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% عند مستوى 30774 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.