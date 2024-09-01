20% ارتفاعا بصادرات الملابس في أول 7 أشهر من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت ماري لويس بشارة رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 1.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ 1.30 مليار دولار في نفس الفترة من 2023، بنسبة ارتفاع 20%.

وأضافت في بيان اليوم الأحد، أن صادرات شهر يوليو 2024 سجلت نموًا بحوالي 37% لتسجل 268 مليون دولار مقابل 195 مليون دولار في يوليو 2023.

وكشفت رئيسة المجلس عن تحقيق الصادرات ارتفاع بنسبة 29% إلي دول الاتحاد الأوروبي التي تعد ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية لتسجل 363 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى يوليو 2024 مقابل 281 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2023.

وأعلنت ماري لويس، أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نمو 12% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 661 مليون دولار أول 7 أشهر من 2024 مقابل 588 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

وأوضحت أن صادرات الملابس الجاهزة إلي الدول العربية سجلت 291 مليون دولار مقابل 223 مليون دولار بنسبة نمو 31%، مشيرة إلي ارتفاع الصادرات إلي الدول الأفريقية بدون الدول العربية لتسجل 4.6 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار بنسبة نمو 208%.

وكشفت أن الصادرات إلي السعودية في أول 7 أشهر من 2024 حققت ارتفاع 77% لتسجل 93 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023، وحققت صادرات القطاع ارتفاع أول 7 أشهر من 2024 للسوق الليبي بنسبة 61% لتسجل 44 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار في الفترة المماثلة.

كما أعلنت أن صادرات الملابس الجاهزة حققت ارتفاعاً إلى إسبانيا بنسبة 34% لتسجل 87 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 65 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 20% إلي السوق الألماني لتسجل 82 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، ونمت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33 % لتسجل 39 مليون دولار في أول 7 أشهر من 2024 مقابل 29 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023.

ويسعى المجلس التصديري لتطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وفق ماري لويس.

ولفتت إلى أن أهمية تطبيق مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدم الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي بهدف العمل على تحسين منظومة الزراعة والإنتاج والتصدير وتحقيق الجودة الشاملة في الصادرات المصرية.

وأشارت بشارة إلى أهمية مساندة المصدرين من خلال المشاريع التنموية على أن تتبنى أحدث التقنيات للصناعة وشهادات الجودة التى تمكنهم من دخول السوق الأوروبى والالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة.