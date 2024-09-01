بـ 13 طريقة.. كيف تسجل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر؟

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة "بتروتريد" -وهي إحدى شركات وزارة البترول العاملة في مجال تسويق المنتجات البترولية، والمسؤولة عن تحصيل فاتورة الغاز الطبيعي-، بدأ تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر سبتمبر 2024.

وأضافت الشركة أن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر سبتمبر 2024 يبدأ من اليوم الأحد وحتى يوم 27 من الشهر الحالي.

ويأتي تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا تطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ "التحول الرقمي" في كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، كما يأتي في إطار حرص الشركة لتسهيل الخدمات المُقدمة لعملاء بهدف راحتهم وتوفيراً لوقتهم و جهدهم.

وأشارت الشركة إلى أنها توفر 13 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية، أو دفع فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بوحداتهم السكنية.

ويرصد مصراوي 13 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة الغاز كالتالي:

1- من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

2- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

3- عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4- من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

5- عن طريق تطبيق موبايل جوميا.

6- من خلال مكاتب البريد المصري.

7- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ ومصاري ـ وأمان ـ وبي ـ وخدماتي ـ وضامن).

8- تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم والبنك الأهلي المتحد).

9- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع الخاص بالمنطقة السكنية التابع لها.

10- الاتصال على 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12- من خلال أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة في العديد بالمناطق.

13- من خلال فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.