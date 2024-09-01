إقبال ضعيف على الكتب الخارجية بعد قرار التعليم.. و20% زيادة في الأسعار

كتبت- دينا خالد:

قال محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية، لمصراوي، إن أسعار الكتب الخارجية للفصل الأول من العام الدراسي الجديد شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنة بمستوياتها في الفصل الأول من العام الماضي.

وأرجع الصفتي هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار الورق وتكلفة الطباعة والتغليف نتيجة لتحرير سعر صرف الدولار، فضلا عن ارتفاع أجره العمالة والطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.

وأشار الصفتي، إلى أن أسعار الكتب الخارجية هذا العام تتراوح بين 75 جنيها حتى 320 جنيها، بحسب المرحلة والصف الدراسي، وبحسب عام أم لغات.

ويرى الصفتي، أن الإقبال على شراء الكتب الخارجية هذا العام ضعيفا، وأرجع الصفتي تراجع الإقبال إلى القرارات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم وتأكيدها على الاعتماد على الكتاب المدرسي فقط في وضع الاختبارات للطلاب.

ويبدأ العام الدراسي الجديد 21 سبتمبر الجاري، بحسب بيان سابق من وزارة التربية والتعليم.