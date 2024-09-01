الأدوات المكتبية: 15% زيادة في أسعار مستلزمات المدارس هذا العام

كتبت- دينا خالد:

قال محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية، لمصراوي، إن أسعار الأدوات المدرسية شهدت زيادة هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.

وأرجع الصفتي، ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مما إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الأدوات المدرسية.

وأشار الصفتي، أنه على الرغم من ارتفاع سعر الصرف بنسبة كبيرة بعد تحريره مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأسعار لم ترتفع بنفس النسبة، لأن السوق في العام الماضي كان يعتمد على سعر الدولار في السوق الموازي الذي وصل إلى 40 جنيها.

وأضاف الصفتي، أن توفر الدولار هذا العام في البنوك أدي إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير كافة المستلزمات المدرسية، حيث لا يعاني السوق من أي أزمات في المستلزمات المدرسية.

وعاني سوق الأدوات المدرسية بالعام الماضي من نقص كبير في الأدوات التي تستخدم لكليات الهندسة والفنون التطبيقية مثل "الاسكتشات" والأوراق المستوردة وبعض أنواع الأقلام المستخدمة مثل "الفيبر كاسل" والتي يتم استيرادها من ألمانيا، وبعض أنواع الأدوات كالمساطر، بحسب تجار تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.

وتستورد مصر كل عام أدوات مدرسية بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه من الصين وإندونيسيا وألمانيا، ونعتمد على 40% فقط من الإنتاج المحلي، بحسب تصريحات سابقة لشعبة الأدوات المكتبية.

ويرى الصفتي، أن الإقبال على شراء الأدوات المدرسية خلال الفترة الحالية في المتوسط، متوقعا زيادة في الإقبال مع اقتراب العام الدراسي الذي سيبدأ بعد 3 أسابيع، حيث لا يمكن أن تستغنى الأسر عن شراء مستلزمات المدارس لأبنائها.