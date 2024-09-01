التنمية الصناعية: تكليفات بعدم وقف أي مصنع أنشئ على أرض زراعية قبل أكتوبر 2023

كتبت- شيرين صلاح:

قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال لقاء تليفزيوني أمس السبت، هناك تكليف "إن مفيش حاجة اسمها توقفوا أي مستثمر على أرض زراعية، إذا كان قام بالبناء قبل أكتوبر 2023، ومستثمر في الإنتاج ومثبوت للهيئة إنه بيتنج بيكمل".

وأضافت أن "رخصة البناء داخل الأرض الزراعية لا يوجد فيها مشاكل يستوفي المستثمر أوراقه وتخرج له رخصة البناء، ولكن المشكلة في التراخيص للمصانع اللي بيبني خارج المناطق الصناعية أو على أراضي زراعية".

وأوضحت ناهد يوسف، "الفريق -وزير الصناعة- وجهنا إننا ناخد إجراءات مع وزارة العدل بتقنين أوضاع الناس اللي بنت على أراضي قبل 23 أكتوبر 2023".

"الفريق كلفنا اننا نسهل للناس الرخص وبيتنج، يجي الهيئة ويتقدم ، ممكن يقدر يتقدم من خلال المنصة على الرخصة، كل ما هو بيصنع يكمل وإحنا نقنن أوضاع الأراضي"، بحسب رئيسة هيئة التنمية الصناعية.

وأعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر 2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)- حيث تعمل الشركة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي-.

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