وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "روساتوم" الروسية فرص التعاون والاستثمار

كتبت _ أمنية عاصم :



أشاد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، مؤكدًا اهتمام الوزارة وترحيبها بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وجذب الاستثمار بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.



‎وبحسب بيان مرسل من الوزارة اليوم، جاء ذلك في إطار لقاء وزير قطاع الأعمال العام مراد أصلانوف مدير المكتب الإقليمي لشركة "روساتوم" الروسية في مصر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية والوفد المرافق- بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية - وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.



وأشار شيمي، إلى أن التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة لدعم وتشجيع المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، موضحاً مجالات وأشكال الشراكة المتاحة في قطاعات متنوعة ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة والصناعات المعدنية والكيميائية والدوائية.



واستعرض وفد "روساتوم" أنشطة الشركة ومجالات عملها من خلال 300 شركة ومشروعاتها الجديدة وتواجدها في نحو 60 دولة.



وأكد أصلانوف، اهتمام الجانب الروسي بتعزيز التعاون مع مصر، وإعطائها الأولوية في استراتيجية عمل الشركة، وأن مصر تعد بوابة للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وأبدى وفد الشركة اهتماما بعدد من فرص الشراكة والاستثمار لدى الشركات التابعة للوزارة.





