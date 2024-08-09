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سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

10:23 ص الجمعة 09 أغسطس 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2267 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2914 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3400 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2420.8 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.27% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميًا سعر الجنيه الذهب
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