البترول: حفر 4 آبار جديدة بحقول أبوقير في البحر المتوسط

كتب- أحمد والي:

قالت شركة إنرجين اليونانية أن الإنتاج الحالي لمنطقة حقول أبوقير بلغ حوالي 65 مليون قدم مكعب غاز يوميا و 1250 برميل يوميا من المتكثفات بعد حفر 4 آبار جديدة و ربطها بتسهيلات الإنتاج البحرية و إدخالها على الإنتاج بكامل طاقتها نهاية العام الماضي .

جاء ذلك خلال استقبال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية لـ نيكولاس كاتشاروف، المدير الإقليمي لشركة إنرجين اليونانية لمتابعة مستجدات انشطة الشركة في مصر في البحث عن الغاز الطبيعي وإنتاجه بعدد من المناطق بالبحر المتوسط .

وأوضحت الشركة أنه جاري حاليا الإنتهاء من إكمال البئر الاستكشافية NAQPII # EAST بعد إكتشاف طبقتين حاملتين للغاز والزيت ومن المتوقع أن ينتج حوالى 15 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى جانب المتكثفات، وجار وضع البئر على خريطة الإنتاج بحلول منتصف أغسطس الحالي بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بإحادة مسارالبئر NAQ PII # 6 وإعادة إكمال البئر NAQPII # 2.

و أشارت إلي أن الإنتاج الحالي لمنطقة حقول ابوقير بلغ حوالي 65 مليون قدم مكعب غاز يوميا و 1250 برميل يوميا من المتكثفات بعد حفر 4 آبار جديدة و ربطها بتسهيلات الإنتاج البحرية و إدخالها على الإنتاج بكامل طاقتها نهاية العام الماضي .

كما تم استعراض جهود إجراء دراسة لزيادة الإنتاج من حقل شمال أبوقير عن طريق إضافة خط بحري جديد بطول 3 كم بين الرصيفين NAQ PIII و NAQ PII بتكلف إستثمارية تتراوح بين 10-12 مليون دولار.

وكذلك جاري حاليا بعمل دراسات للطبقات العميقة في مناطق امتياز حقول أبو قير العميقة وشمال إدكو وشمال العامرية والتي تمثل طبقات واعدة.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد أحمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).