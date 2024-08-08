فخري الفقي: الاقتصاد الأمريكي مصدر التقلبات في أسواق المال العالمي

كتبت - داليا الظنيني:

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد الأمريكي هو مصدر التقلبات في أسواق المال العالمية.

وأوضح "الفقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "صناع القرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة، لكن القرار جاء عكس المتوقع وأبقى على أسعار الفائدة كما هي.

وأكد أنه في هذه الحالة نكون بعيد عن الركود ولكن ما حدث كان عكس التوقعات تماما، الفيدرالي لم يخفض سعر الفائدة في مقابل ارتفاع معدلات البطالة وهذا مؤشر خطير بأن الاقتصاد غير قادر على توفير فرص عمل، لينتج عنها زيادة في معدلات البطالة أكثر مما كان متوقعًا.

وأضاف أن هذا الأمر سيكون له انعكاسات لهذه الأزمة على مستوى العالم وتداعياتها على كل الدول، ويجب على الاقتصاد المصري أن يقوم على التحوط وهذا ما يحدث خلال اليومين الماضيين.