شركة جنوب الوادي تتفقد مواقع إنتاجها بالصحراء الشرقية

كتب- أحمد والي:

قامت قيادات شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والتي شملت كلاً من المهندس نبيل صلاح نائب رئيس الشركة للإنتاج، وإبراهيم عبده نائب الاستكشاف، ومعتز خليل نائب التخطيط، وخالد عبد العزيز نائب الإدارية، و محمد سعيد سليمان مساعد رئيس الشركة للسلامة بإجراء جولة تفقدية بمواقع إنتاج شركة جنوب الوادي بالصحراء الشرقية.

جاء ذلك انطلاقاً من سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تنمية الاكتشافات البترولية وتعظيم الإنتاج وفي ظل الاهتمام بالموارد والثروات البشرية، ومراعاة السلامة المهنية، والحفاظ على البيئة في مواقع شركات الإنتاج.

وجاءت الزيارة في إطار برنامج المتابعة الدائمة لحقول الصحراء الشرقية الواقعة في نطاق الإشراف الفنى والإدارى لشركة جنوب، وتم عقد اجتماعات بحقول شركتي عش الملاحة و بتروجلف وضمت شركات بتروجلف، وعش الملاحة، وبترو نفرتيتي، وبتروكريم، وبترو أمير، وبترو صفوة، ومجاويش.

وشملت الجولة زيارة تسهيلات الإنتاج ومحطة تجميع ومعالجة الزيت بحقول شركة عش الملاحة ومحطة استغلال غاز الشعلة لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل تسهيلات استخراج وإنتاج الخام.

كما تم تفقد حقول شركات بتروجلف ومجاويش ومراجعة خطط وبرامج الاستكشاف والإنتاج والمشروعات ومتابعة ما تم تنفيذه وسبل الإسراع في بدء حفر آبار استكشافية بالمناطق الجديدة ووضع الآبار المكتشفة على الإنتاج بشركات بتروجلف وبترو نفرتيتي ومجاويش لإحداث طفرة إنتاجية فى الثروات البترولية بما يعظم العائد على الاقتصاد القومى.

وتم مراجعة خطط الطوارئ وإجراء تجربة حية لنظام الاطفاء بمنطقة العمليات بشركة عش الملاحة وجهاز حفر الآبار بشركة مجاويش، وإجراء وقفة للسلامة بحقول بتروجلف، وتم التأكيد على إتباع إجراءات السلامة للحفاظ على الثروات البشرية و كفاءة واستدامة الأصول الإنتاجية.