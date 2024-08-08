جولة ميدانية لرئيس المركزية للإنتاج بحقول بتروشهد بالصحراء الغربية

كتب- أحمد والي:

قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية، بزيارة لموقع حقول شركة "بتروشهد" بمنطقة شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك في إطار تكثيف الزيارات الميدانية والتواجد بين العاملين بمواقع العمل والإنتاج، وخلال الجولة تم عرض تقديمي عن شركة بتروشهد و الآبار ومحطات الإنتاج والمشروعات الجاري تنفيذها للحفاظ على الإنتاج وزيادته.

ووفق بيان الوزراة، وصل إنتاج الشركة 11 ألف برميل يومياً، ومليون قدم مكعب من الغاز يتم إستخدامه كاملا كوقود لتوليد الكهرباء بدلا من استخدام السولار، وهذا يوفر استهلاك السولار بمعدل 1.3 مليون لتر سنويا بتكلفة 1.1 مليون دولار سنوي؛ وجاري التوسع في مشروع توفير استهلاك السولار، حيث جاري دراسة توليد الكهرباء اللازمة لمعسكر الإعاشة باستخدام الخلايا الشمسية.

ويتم التخلص من كميات المياه المفصولة من الزيت الخام بعد معالجتها في آبار متوافقة مع الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة، ويبلغ عدد الأبار المنتجة حاليا 43 بئرا، وجاري التجهيز لحفر بئر استكشافية بمنطقة الزهراء يتم البدء خلال الشهر الجاري.

ونقذت شركة بتروشهد برنامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية حديثة تسمى (Blending Technique)، والتي غطت مساحة إجمالية حوالي 345 كم2 بجودة عالية، مما أدى إلى التفسير الدقيق للطبقات الجيولوجية، وقد ساعد ذلك على الفهم الدقيق للنموذج الجيولوجي والذي يعكس الصورة الحقيقية للخزان، مما كان له الأثر الإيجابي على برنامج الحفر.

ويوجد ثلاثة مواقع إنتاج رئيسية بالشركة هي شهد وجنوب شرق شهد والزهراء، ويبلغ قيمة الاستثمارات الحالية 39.3 مليون دولار.

وعقب ذلك تفقد المهندس أحمد مصطفى محطة إنتاج جنوب شرق شهد يرافقه المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي أوضح أن جميع العاملين بشركة بتروشهد يعملون بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على الإنتاج وزيادته، مشيراً إلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة للحفاظ على العاملين وعلى سلامة العمليات وعلى أصول الشركة.

وخلال الجولة، أوصى المهندس أحمد مصطفى جميع العاملين بمواقع الإنتاج بالشركة بضرورة العمل بأمان والحفاظ على أنفسهم من أى مخاطر وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وحثهم على بذل الجهد من أجل زيادة الإنتاج، والمشاركة الإيجابية بالأفكار التي تساعد على زيادته وتجنب المخاطر.

وشهد مصطفى تجربة حريق وهمي على أحد المستودعات البترولية وتشغيل نظام الإطفاء ومكافحة الحريق بمحطة جنوب شرق شهد، واطمئن على جاهزية فريق السلامة والصحة المهنية وعلى طلبات مكافحة الحريق.

وأشاد مصطفى ببرنامج متابعة الصيانة الدورية والتفتيش الهندسي الذي يتم على خطوط الشحن الرئيسية و المستودعات البترولية حيث يجري حاليا عمل صيانة لخط الشحن الرئيسي بقطر 10 بوصة, للحفاظ على الأصول والممتلكات للشركة.

كما أثنى على التعاون بين الشريك الأجنبي سيبترول وإدارة الشركة والعاملين لتعزيز القدرات الإنتاجية والاعتماد على معايير تقييم أداء الشركة والسعي لتحسينها مع ترشيد النفقات والحفاظ على إحتياطات السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل آمن ومناسب للعمل ووصول الإنتاج إلى أعلى المعدلات.

واختتم مصطفى الزيارة بتفقد المنشآت الإدارية وصالة الألعاب الرياضية بحقول الشركة، وأشاد بالوسائل التي توفرها الشركة للعاملين لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية.

حضر الجولة قيادات شركة بتروشهد المهندس عبد الناصر خضري ، المدير العام والعضو المنتدب والمهندس رضا الطوخي مدير عام العمليات، والجيولوجي د.إيهاب عيد مدير عام الاستكشاف والمحاسب خالد الحصري مدير عام المالية والمهندس أيمن رشاد نائب مدير عام العمليات والمهندس طارق العطار مدير عام المشروعات واللواء حسام عبد العال مدير عام الأمن والعلاقات الحكومية والأستاذ علاء لطفي مدير عام الشئون الإدارية.