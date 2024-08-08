قفزة لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 85 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2260 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2906 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3390 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2412 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 1.20%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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