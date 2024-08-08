بورصتا السعودية والبحرين تختتم آخر جلسات الأسبوع باللون الأحمر رغم تعافي الأسواق العربية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت بورصة السعودية والبحرين خلال جلسة نهاية الأسبوع، بعد جلسات دامية خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع انهيار أسواق المال العالمية، رغم تعافي أسهم بورصة كلا من الكويت، والأردن، وسلطنة عمان وعدتهم للارتفاع مرة أخرى.

كانت أسواق المال العالمية والخليجية انهيارات خلال جلسات أول الأسبوع مدفوعه بمخاوف من الركود الاقتصادي، جاءت بعدما تم صدور نتائج تقرير الوظائف الأمريكية- الذي صدر يوم الجمعة - وكشف تباطؤ معدل التوظيف في أمريكا بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، وفق بيانات حكومية أمريكية.

وسجلت البورصة السعودية تراجعًا مع ختام جلسات الأسبوع ليسجل المؤشر العام للسوق تاسي هبوطاً بنسبة 0.53% مقابل صعوده بنسبة 0.43% أمس الأربعاء.

وانخفضت بورصة البحرين حيث حقق مؤشر البحرين العام تراجع بنسبة 1.06% عند مستوى 1910.77 نقطة مقابل صعودها أمس بنسبة 0.09%.

بينما صعدت بورصة الأردن للجلسة الثانية على التوالي ليسجل المؤشر العام بورصة عمان ارتفاع بنسبة 0.43% عند مستوى 2387.33.

وواصلت البورصة الكويت تعويض خسائرها لترتفع على مدار الجلسة 3 على التوالي، حيث حقق المؤشر السوق الأول ارتفاع بنسبة 0.11% عند مستوى 7697.02، فيما سجل مؤشر السوق العام ارتفع بنسبة 0.11%.

وصعدت بورصة سلطنة عمان حيث مؤشر بورصة مسقط " 30 " ارتفع بنسبة 0.02% عند مستوى 4644.89 نقطة مقابل تراجعه امس بنسبة 0.10% .