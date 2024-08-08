البريد يحذر من الرسائل النصية التي تستهدف بيانات العملاء

كتب - علاء حجاج:

قالت الهيئة القومية للبريد إنها رصدت من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث.

أضاف البريد في بيان صحفي صادر اليوم، أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من السادة العملاء أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم او مقر إقامتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

ويشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظاً على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

وحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة ويهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، كما يوضح أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة .

ودعى البريد جميع المواطنين إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.





