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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 8 أغسطس

03:22 م الخميس 08 أغسطس 2024

أسعار الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3836 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3882 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3397 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2912 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27174 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية
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