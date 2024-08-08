مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.4% عند مستوى 28750 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 32.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 28.5 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافى بيع بقيمة 33.71 مليون جنيه.

وشهدت أول جلستين في الأسبوع الحالى تراجعات حادة مدفوعة بانهيارات أسواق المال العالمية ثم عاودت مؤشرات البورصة للارتفاع مره أخرى خلال باقي جلسات الأسبوع.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.48% عند مستوى 28628 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.