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الأسعار اليوم: ارتفاع الأرز واللحوم واستقرار الذهب بالأسواق

02:56 م الخميس 08 أغسطس 2024

اللحوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأرز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار البيض البلدي والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال منتصف التعاملات

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع الأرز واللحوم وتراجع الزيت اليوم الخميس (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس

البطاطس بـ 20 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

5 جنيهات تراجعا في البيض البلدي اليوم الخميس ( موقع رسمي )

7 جنيهات ارتفاعا بأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق ( موقع رسمي)

اللحوم الدواجن الأرز الذهب
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