تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال منتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم :

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال منتصف التعاملات ، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2203 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2833 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 3305 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3777 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 26440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2398 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.67%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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