بلتون تستحوذ على شركة سوديك للتوريق بـ 7.3 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت بلتون القابضة عن استحواذها على كامل أسهم شركة سوديك للتوريق - إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك " - بقيمة 7.3 مليار جنيه.

وحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس، فإن عدد أسهم رأسمال شركة سوديك للتوريق تصل إلى 5 آلاف سهم بقيمة اسمية ألف جنيه للسهم الواحد.

وأضاف الإفصاح، أن إجمالي قيمة الاستحواذ تمثل قيمة حقوق ملكية شركة سوديك للتوريق في تاريخ نقل ملكية الأسهم بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه مصري.

وتأسست شركة بلتون القابضة عام 2006، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2008، وتعمل كبنك استثماري في مصر والشرق الأوسط، وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر.