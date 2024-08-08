ارتفاع الأرز واللحوم وتراجع الزيت اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الأرز والفول والدقيق، واللحوم، والدواجن، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الزيت والجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.06 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 58.04 جنيه، بزيادة 2.69 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.5 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 87.64 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 35.91 جنيه، بتراجع 63 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.32 جنيه، بزيادة 57 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 65.02 جنيه، بتراجع 1.37 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بتراجع 53 قرشا.

لتر زيت الذرة: 98.05 جنيه، بتراجع 85 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 417.26 جنيه، بزيادة 26.38 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.23 جنيه، بزيادة 7.38 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.43 جنيه، بزيادة 61 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.36 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 130.54 جنيه، بتراجع 7.71 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 238.76 جنيه، بتراجع 12.47 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 27 جنيها، بتراجع 2.39 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 133.23 جنيه، بزيادة 40.9 جنيه.