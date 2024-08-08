البطاطس بـ 20 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 15 و20 جنيها.

البصل بين 3.5 و 6.5 جنيه.

الكوسة بين 12 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و16 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

تفاح مصري بين 15 و35 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.