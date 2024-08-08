سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2203 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2833 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3305 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3777 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2395 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.51%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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