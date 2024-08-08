متماشيا مع التوقعات.. معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 25.2% في يوليو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي 25.2% مقابل 27.1% في يونيو الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وحسب البيان، تباطأ معدل التضخم السنوي للمدن المصرية خلال يوليو الماضي إلى 25.7% مقابا 27.5% الشهر السابق له.

وأظهر استطلاع لرويترز، يوم الأربعاء، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الخامس على التوالي في يوليو على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والوقود.

وتوقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم في المدن المصرية إلى متوسط ​​26.6% على أساس سنوي في يوليو من 27.5% في يونيو، حسب رويترز.

ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة والذي بلغ 505 مليارات جنيه في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو، وفق موقع العربية.

ووفق بيان الإحصاء، ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 32.4%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 19%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 16.2%.

وسجلت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 35.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 16.7%، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 33.6%، وأسعار الخضروات بنسبة 54.5%.

وسجلت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 22.2%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 33.1%.



ويستهدف المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.