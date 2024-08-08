تباطؤ معدل التضخم الشهري بمصر خلال يوليو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تباطأ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.5% خلال شهر يوليو الماضي مقابل 1.8% لشهر يونيو الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن لشهر يوليو 0.4% مقابل 1.6% الشهر السابق له.

وأرجع الجهاز تباطؤ معدل التضخم لشهر يوليو إلى انخفاض مجموعة من السلع جاءت على النحو التالي:

- أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.4%.

- أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.7%.

- أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.8%.

- أسعار السكريات والأغذية السكرية بنسبة 2%.