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تباطؤ معدل التضخم الشهري بمصر خلال يوليو الماضي

10:12 ص الخميس 08 أغسطس 2024

التضخم في مصر

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كتبت- شيرين صلاح:

تباطأ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.5% خلال شهر يوليو الماضي مقابل 1.8% لشهر يونيو الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن لشهر يوليو 0.4% مقابل 1.6% الشهر السابق له.

وأرجع الجهاز تباطؤ معدل التضخم لشهر يوليو إلى انخفاض مجموعة من السلع جاءت على النحو التالي:

- أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.4%.

- أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.7%.

- أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.8%.

- أسعار السكريات والأغذية السكرية بنسبة 2%.

التضخم في مصر أسعار الحبوب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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